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Sivas Belediyespor, Kahramanmaraşspor maçına hazırlanıyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 3. hafta maçında sahasında Kahramanmaraşspor ile karşılaşacak olan Sivas Belediyespor, bu maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Spor 15.09.2021, 18:42
Sivas Belediyespor, Kahramanmaraşspor maçına hazırlanıyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 3. hafta maçında sahasında Kahramanmaraşspor ile karşılaşacak olan Sivas Belediyespor, bu maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Lider Sivas Belediyespor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 3. hafta maçında evinde Kahramanmaraşspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları nezaretinde Muhsin Yazıcıoğlu Spor Tesisleri’nde gerçekleşen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Yeşil-beyazlılar idmana koşu ile başladı. Daha sonra dayanıklılık çalışması yapan Sivas temsilcisi, çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Sivas Belediyespor, yarın yapacağı idmanla Kahramanmaraşspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

Sivas Belediyespor ile Kahramanmaraşspor arasında Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksinde 19 Eylül Pazar günü oynanacak olan maç saat 15.00’da başlayacak.

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