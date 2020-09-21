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Sardis Awards’ta finale kalan projeler belli oldu

Finans sektörünün en iyi projelerini ödüllendirmek üzere bu yıl ikincisi düzenlenen Sardis Ödüllerine başvurular 3 Eylül’de tamamlandı.

Spor 21.09.2020, 12:54
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Sardis Awards’ta finale kalan projeler belli oldu

Bankalar, sigorta şirketleri, finansal teknoloji şirketleri, diğer finansal kuruluşlar ve finansal kuruluşlara hizmet veren ajansların 10 farklı kategoride yarıştığı etkinlikte finalistler açıklandı.

Adını, Lidya Krallığı’nın başkenti ve “Paranın Doğduğu Kent” olarak bilinen Sardes Antik Kenti’nden alan Sardis Ödülleri’nde, finale kalan projeler belli oldu.

Sardis Ödülleri başvuruları; finans sektörünün üst düzey yöneticileri, akademisyenler, araştırmacılar, vakıf yöneticileri ve sektörde etkin girişimcilerden oluşacak jüri tarafından, arkalarındaki stratejik düşünce, geliştirilen çözüm fikri ve çizilen yol haritası üzerinden değerlendirildi. Uzun yıllardır finans sektöründe bulunan ve çeşitli şirketlerde yönetim kurulu üyelikleri bulunan Tayfun Bayazıt’ın başkanlığındaki jürinin değerlendirmeleri sonucunda toplamda 168 projenin başvurduğu yarışmada kısa listeye 98 proje kaldı.

MediaCat’in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek organizasyonda yapılan ikinci bir değerlendirmenin ardından; ‘Ürün ve Hizmet İnovasyonu’, ‘Müşteri Deneyimi ve Etkileşimi’, ‘Kurum İçi İnovasyon’, ‘Ekosistem Stratejisi’, ‘Yapay Zeka Kullanımı’, ‘İnovatif Hızlandırma ve Kuluçka Programları’ ‘Yaratıcı İletişim’, ‘Dijital Pazarlama’, ‘Kurumsal İletişim’ ve ‘Pozitif Sosyal Etki’ alt kategorilerinde ödüller sahiplerini bulacak. Ayrıca yarışma boyunca en çok puan toplayan şirketler; Yılın En İnovatif Finansal Kuruluşu, Yılın En Yaratıcı Finansal Kuruluşu ve Yılın En Sorumlu Finansal Kuruluşu ödüllerine de sahip olacaklar.

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