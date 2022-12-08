Samsunspor ile Yeni Malatyaspor 6. randevuda

Spor Toto 1. Lig 17. haftasında karşı karşıya gelecek Samsunspor ile Yeni Malatyaspor, 6. kez rakip olacak.

Spor Toto 1. Lig’in 17. haftasında Samsunspor ile Yeni Malatyaspor yarın saat 20.00’de 19 Mayıs Stadyumu’nda mücadele edecek. Samsunspor ile Yeni Malatyaspor daha önce 5 kez karşılaştı. Bu maçlarda Samsunspor ile Yeni Malatyaspor 1’er kez sahadan galip ayrılırken, 3 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Samsun’da oynanan 3 maçta Yeni Malatyaspor’un galibiyeti bulunmazken, Samsunspor 1 müsabakadan galibiyetle ayrıldı, 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Yeni Malatyaspor bu sezon ligde çıktığı 15 maçta 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 11 puan topladı. Rakip filelere 14 gol gönderen Malatya temsilcisi kalesinde ise 24 gol gördü. Deplasmanda 8 maç oynayan Yeni Malatyaspor 11 gol atıp, 12 de gol yedi. Yeni Malatyaspor, deplasmandaki maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

Karadeniz temsilcisi Samsunspor ise ligde 6, toplamda 8 maçtır yenilmiyor. Kırmızı-beyazlılar bu sezon ligde çıktığı 15 mücadelede 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 27 puan topladı. Rakip filelere 25 gol atan Samsun temsilcisi, kalesinde ise 13 gol gördü. Bu sezon sahasında 7 maça çıkan Samsunspor, bu maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sahasında rakip filelere 14 gol atan kırmızı-beyazlılar, kalesinde ise 6 gol gördü.