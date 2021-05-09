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Şampiyonlar Ligi Finali için İngiltere devrede!

İngiltere'nin Türkiye'yi kırmızı listeye almasının ardından Başbakan Boris Johnson, Şampiyonlar Ligi Finali'nin ülkesinde oynanması için UEFA Başkanı ile görüştü. UEFA Başkanı'nın bu isteğe olumlu baktığı iddia edildi.

Spor 09.05.2021, 19:19
Şampiyonlar Ligi Finali için İngiltere devrede!

SunSport gazetesinin haberine göre, Türkiye'nin İngiliz Hükümeti''nin kırmızı listesine girmesinin ardından Boris Johnson, Uefa Başkanı Aleksander Ceferin'le kişisel bir görüşme yaptı. Johnson, Şampiyonlar Ligi Finali'nin İngiltere'de oynanması gerektiğini savundu. 

İddiaya göre UEFA da bu değişikliğe olumlu bakıyor. Boris Johnson'un temel endişesi, Türkiye'deki Covid dalgası koşullarında Chelsea ve Manchester City taraftarlarının seyahat etmelerinin sakıncalı olması. 

Nihai kararın bu hafta başlarında verilmesi bekleniyor.

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