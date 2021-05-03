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Salih Uçan sakatlandı

Alanyaspor’un oyuncusu Salih Uçan, Kasımpaşa maçının ilk dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.

Spor 03.05.2021, 18:52
Salih Uçan sakatlandı

Süper Lig’in 39. haftasında oynanan Kasımpaşa- Aytemiz Alanyaspor müsabakasının 1. dakikasında Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Salih Uçan, sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Mücadelenin başlama düdüğüyle birlikte Hajradinovic ile girdiği ikili mücadele sonucu yerde kalan 27 yaşındaki futbolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sedyeyle oyun alanını terk etti.

KIRIK ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI

Başarılı oyuncunun elmacık kemiğinde kırık şüphesi ile ambulansla hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

Salih Uçan’ın yerine 5. dakikada Davidson oyuna dahil oldu.

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