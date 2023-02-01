Sakaryaspor, Ankara Keçiörengücü çalışmalarını sürdürüyor

Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında konuk edeceği Ankara Keçiörengücü karşılaşmasının çalışmalarını sürdürüyor.

Rüstemler Tesisleri’ndeki antrenman düz koşu ile başladı. İdman, istasyon çalışması, dinamik ısınma ve taktik çalışmalarla devam etti. Sakaryaspor - Ankara Keçiörengücü mücadelesi, 5 Şubat Pazar günü saat 19.00’da Yeni Atatürk Stadyumu’nda oynanacak. Yeşil-siyahlılar bu karşılaşmadan 3 puan almayı hedefliyor.