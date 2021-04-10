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Ryan Babel cezalı duruma düştü

Galatasaray’ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Fatih Karagümrük maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Babel, Göztepe karşılaşmasında görev alamayacak

Spor 10.04.2021, 21:04
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Ryan Babel cezalı duruma düştü

Galatasaray’ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Fatih Karagümrük maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Babel, Göztepe karşılaşmasında görev alamayacak

Galatasaray, Süper Lig’in 34. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılarda, Karagümrük mücadelesi öncesinde Etebo ile Ryan Babel sarı kart sınırında bulunuyordu. İki futbolcu da karşılaşmaya 11’de başladı. Maçın 84. dakikasında Enzo Roco’ya yaptığı müdahale sonrasında Babel sarı kart gördü. Hollandalı futbolcu, Göztepe maçında cezalı duruma düştü.
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