Rıdvan Dilmen ekranlara geri döndü!

NTV'de yayınlanan %100 futbol programında yorum yapan Dilmen geçtiğimiz sezonun ortasında futbol yorumculuğunu bıraktığını açıklamıştı.

TRT Spor Genel Müdürü Zahid Sobacı, eski futbolcu Rıdvan Dilmen'in gelecek sezondan itibaren TRT Spor'da yorum yapacağını açıkladı.

Sobacı açıklamasında "TRT Spor yeni sezona damga vuracak bir program ile giriyor.

"%100 FUTBOL" artık TRT Spor'da. Futbolculuğu ve yorumculuğuyla bir marka olan Rıdvan Dilmen, gündemi TRT Spor’da belirleyecek.

Futbolun referans programı, devre arası ve maçların bitiminde karşınızda olacak." ifadelerine yer verdi.

Dilmen'de yaptığı açıklamada "Gelecek sezon TRT Spor ekranlarında sizlerleyim" dedi.