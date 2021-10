Red Bull, Türkiye'deki yarışta Honda'nın onuruna kırmızı-beyaz özel renk düzeni ile yarışacak

Formula 1 ekiplerinden Red Bull, Türkiye GP'de özel renk düzeni ile yarışacağını açıkladı. Red Bull, takımlarının motor tedarikçisi olan Honda'nın bu sezon sonu F1'den ayrılmasını onurlandırmak ve Japon üreticiye veda etmek adına özel renk düzeni kullanacak.

Sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşım ile özel renk düzenini kullanacağını açıklayan Red Bull'da, aracın Honda RA 272'den esinlenerek büyük çoğunluğunun beyaz renk olması bekleniyor.

Something's looking a little different... ありがとう @HondaRacingF1 ???? pic.twitter.com/44GUwHHvrl