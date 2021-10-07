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Red Bull, Türkiye'deki yarışta Honda'nın onuruna kırmızı-beyaz özel renk düzeni ile yarışacak

Formula 1 ekiplerinden Red Bull, Türkiye GP'de özel renk düzeni ile yarışacağını açıkladı. Red Bull, takımlarının motor tedarikçisi olan Honda'nın F1'den ayrılmasını onurlandırmak adına özel renk düzeni kullanacak.

Spor 07.10.2021, 12:38 07.10.2021, 12:43
Red Bull, Türkiye'deki yarışta Honda'nın onuruna kırmızı-beyaz özel renk düzeni ile yarışacak

Formula 1 ekiplerinden Red BullTürkiye GP'de özel renk düzeni ile yarışacağını açıkladı. Red Bull, takımlarının motor tedarikçisi olan Honda'nın bu sezon sonu F1'den ayrılmasını onurlandırmak ve Japon üreticiye veda etmek adına özel renk düzeni kullanacak.   

Sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşım ile özel renk düzenini kullanacağını açıklayan Red Bull'da, aracın Honda RA 272'den esinlenerek büyük çoğunluğunun beyaz renk olması bekleniyor. 

Red Bull normal şartlar altında bu hafta sonu Honda'nın kendi evi Japonya'da yarışmayı ve orada motor üreticisine veda etmeyi planlıyordu. Ancak Japonya GP'nin iptal olması üzerine yarış takviminde değişikliğe gidildi ve bu hafta sonu yarış ülkemizde düzenlenecek. 

RedBull F1 aracının eski görüntüsü

Red Bull, aldığı karar neticesinde Honda'ya Japonya'da veda edemeyeceği için ülkemizde özel renk düzenini kullanmayı tercih etti. 

İLGİNÇ TESADÜF  

Her ne kadar Red Bull, Honda'ya veda için beyaz ağırlıklı renk düzenini kullanacak olsa da ülkemizde Honda'nın otomobil fabrikasının kapandığı döneme denk gelmesi de dikkat çeken bir tesadüf oldu. 

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