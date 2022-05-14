Recep Uçar: “Şampiyonluğun keyfini çıkarsınlar”

Spor Toto 1. Lig’de şampiyon olan Ümraniyespor’da Teknik Direktör Recep Uçar, şampiyonluğu garantiledikten sonra oynanan her maçın zor olacağına vurgu yaparken, Ümraniye halkı şampiyonluğun keyfini çıkarsın” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 37. haftasında Ümraniyespor, sahasında Denizlispor ile 0-0 berabere kaldı. 2 hafta önce şampiyonluğunu ilan ederek Süper Lig’e çıkmayı garantileyen kırmızı-beyazlılar için maçın ardından kupa töreni düzenlendi. Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, “2 hafta öncesinden şampiyonluğu garantiledikten sonra oynanan her maç kolay olmuyor. Bütün maçları kazanıp 1. sırada ligi tamamlamak istiyorduk. Oyunu kontrol eden bizdik, ama pozisyon anlamında istediğimizi alamadık. Tekrar tekrar bu şampiyonlukta emeği olanlara teşekkür ediyorum. Şampiyonluğun keyfini çıkarsınlar. İlk 2’de başlayan lig, ilk 2’de 35 hafta hiç düşmeden tamamlanıyor. Şampiyonluğun keyfini sürelim. Ligden düşen takımlara da geçmiş olsun. İnşallah yeniden istedikleri yerlere gelirler” şeklinde konuştu.