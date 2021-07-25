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Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı Çin karşısında aldığı galibiyet sonrasında tebrik etti.

Spor 25.07.2021, 15:43
Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti
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Tokyo Olimpiyatları'ndaki ilk maçında son şampiyon Çin karşısında 3-0'lık net bir galibiyet alan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tebrik etti. Karşılaşmanın ardından kaptan Eda Erdem ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan galibiyetten dolayı tüm takıma ve teknik ekibe tebriklerini iletti.

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