Real Madrid'e pivot transferi

Basketbol THY EuroLeague play-off'ta Anadolu Efes'in rakibi olan İspanya'nın Real Madrid kulübü Fransız pivot Vincent Poirier'i transfer etti.

NBA takımlarından New York Knicks'ten 28 Mart'ta ayrıldıktan sonra boşta olan 27 yaşındaki Poirier ile anlaştığını duyuran Real Madrid, Fransız pivot ile 2023-2024 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladığını duyurdu.

Poirier, 2017-2019 yıllarında bir başka İspanyol takımı Baskonia'da forma giymişti.

THY EuroLeague play-off'unda Real Madrid ile eşleşen Anadolu Efes, 20 Nisan'da başlayacak 5 maçlık serinin ilk ikisini İstanbul'da oynayacak.

(Maçkolik)