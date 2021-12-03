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Pendik’te anlamlı maç!

Pendik’te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Ampute futbol takımı ile Hakim, Savcılar ve Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’in kıyasıya mücadele ettiği maç renkli görüntülere sahne oldu. Maçı eski hakem Ahmet Çakar yönetirken, kıyasıya mücadele sonucunda 4-4 skorla biten futbol maçı havadan da görüntülendi.

Spor 03.12.2021, 13:11
Pendik’te anlamlı maç!

Pendik’te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Ampute futbol takımı ile Hakim, Savcılar ve Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’in kıyasıya mücadele ettiği maç renkli görüntülere sahne oldu. Maçı eski hakem Ahmet Çakar yönetirken, kıyasıya mücadele sonucunda 4-4 skorla biten futbol maçı havadan da görüntülendi.

Pendik Belediyesi ve Anadolu Adalet Sarayı işbirliği ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne özel futbol turnuvası düzenlendi. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, İstanbul Anadolu Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Aydın, kadın ve erkek Başsavcı vekilleri ile Adalet Sarayı hakim ve savcılarından oluşan karma takım, Pendik Belediyesi Ampute Futbol Takımı karşısında kıyasıya mücadele verdi. Maçı eski FIFA kokartlı hakemlerden Ahmet Çakar yönetti.

Resmi bir futbol maçını aratmayan karşılaşmada, Ampute Futbol Takımı’na karşı kıran kırana bir mücadele veren hakim ve savcılar izleyenlerden tam not aldı. Dostça geçen mücadele birbirinden şık hareketler ve güzel gollere sahne oldu. Eski hakem Ahmet Çakar’ın düdük çaldığı maçta Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin performansı ile göz doldurdu.

“Dünya engelliler gününde özel hissettirmek istedik”

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen futbol maçında engelli vatandaşlara her zaman destek olunduğunu belirten Başkan Ahmet Cin, "Dünya Engelliler Günü’nde bir farkındalık oluşturalım istedik. Bu kardeşlerimizi zaten içimizde hissediyoruz. Bugün de onlara özel bir gün hazırlamak istedik. Dolayısıyla Anadolu Adalet Sarayı’ndaki Hakim ve Savcılarımızla eski hakem Ahmet Çakar hocamızla bir araya geldik. Sporcularımızı hoşnut etmek istiyoruz. Onlara özel hissettirmek için bu organizasyonu düzenledik” diye konuştu.

“Hayatımın en anlamlı maçını yöneteceğim”

Eski Hakem Ahmet Çakar, “Hayatımın en anlamlı maçını yöneteceğim. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolasıyla Pendik Belediyesi anlamlı bir organizasyona imza attı. Ampute futbolcularla, Anadolu Adliyesi’nde görev yapan Hakim ve Savcılarla anma olacak. Umarız ki centilmence geçer” diye konuştu.

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