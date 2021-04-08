Pelkas'a teklif geldi! İşte Pelkas için istenilen rakam!

Sezon başında PAOK'tan transfer edilen Pelkas'ın talipleri her geçen gün artıyor. Son dakika Fenerbahçe haberleri... Sarı lacivertlilerin yıldızı Pelkas için Rusya'dan teklif geldi. Emre Belözoğlu'nun çok güvendiği Pelkas'ın 15 milyon Euro'dan aşağı bir teklife satılmasına sıcak bakılmıyor. Bir dönem Gökdeniz Karadeniz'in de formasını giydiği Rubin Kazan, Pelkas teklifini yükseltti.

Rus ekibi Rubin Kazan, Fenerbahçe'nin kapısını Pelkas için bir kez daha çaldı! Sezon başında PAOK'tan 1.6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Pelkas, gösterdiği performansa taraftarların gönlünde taht kurdu. İşte Fenerbahçe'ye yapılan teklifin ayrıntıları...

Rubin Kazan, Pelkas için teklifini 10 milyon Euro'ya yükseltti. 15 milyon Euro'da direten Fenerli kurmaylar "Sezon sonu görüşelim..." dedi.

Daha önce Pelkas için Fenerbahçe'nin kapısını 7 milyon Euro teklifle çalan Rubin Kazan bu teklifini 10 milyon Euro'ya çıkardı. Fenerbahçeli kurmaylar ise işi biraz ağırdan alıyor. Rus kulübü yetkilileri ile yapılan görüşmede 15 milyon Euro'dan taviz vermeyen Fenerbahçe, "Sezon sonu görüşelim" cevabını verdi.

(Fanatik)