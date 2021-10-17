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Pandemi nedeniyle ertelenen Galatasaray Spor Kulübü 2020 yılı olağan genel kurulunda Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun faaliyetleri mali ve idari yönden ibra edildi.

Pandemi nedeniyle ertelenen Galatasaray Spor Kulübü 2020 yılı olağan genel kurulunda Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun faaliyetleri mali ve idari yönden ibra edildi.

Spor 17.10.2021, 17:26
Pandemi nedeniyle ertelenen Galatasaray Spor Kulübü 2020 yılı olağan genel kurulunda Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun faaliyetleri mali ve idari yönden ibra edildi.

Pandemi nedeniyle ertelenen Galatasaray Spor Kulübü 2020 yılı olağan genel kurulunda Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun faaliyetleri mali ve idari yönden ibra edildi.

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