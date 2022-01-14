Önder Karaveli: “İyi oynamasak da beklediğimizin üzerinde bir takım oyunu vardı”

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, 1-0 kazanılan Gaziantep FK maçının ardından konuştu. Gaziantep FK karşısında çok iyi bir oyun oynamadıklarını ancak beklediklerinin üzerinde bir takım oyunu ortaya koyduklarını söyleyen Karaveli, “Maç boyunca takım birlikteliği son derece iyiydi” diye konuştu.

Süper Lig’in 21. haftasında Gaziantep FK’yı konuk eden ve Batshuayi’nin golüyle 1-0 kazanan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Önder Karaveli, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Karaveli, “Galip bitirmek güzel. Kazanmaya yetecek kadar oynadık ama harika bir oyun olmadı. Özellikle ilk yarıda daha üstündük. İkinci yarıda rakip biraz yerinden ayrılınca daha çok pozisyon bulduk. Gaziantep 5-3-2’yi iyi oynayan bir ekip. Bunu biliyorduk. Savunma hattını yerinden oynatmazsak pozisyon bulamayacağımızı düşündük, Bekleri kullandık oyunun başında. Beklerden sonra merkez orta sahanın yön değiştirmesiyle pozisyon bulacağımızı düşündük. Kenarlara kadar iyi gittik ama Gaziantep’in işini kolaylaştıracak yüksek ortalar yaptık Bütün topları uzaklaştırdılar ama bütün topları alarak atak tazeledik. Batshuayi’yi de çok yalnız bıraktık. Güven ve Ghezzal’la yeteri kadar destek veremedik ve ilk yarıda savunma arasında kayboldu. İlk yarı biterken çaprazdan etkili bir şutları vardı. Bunun dışında ilk yarıda pozisyon vermedik. İkinci yarıda oyuncuların merkeze biraz daha destek vermelerini istedik. İstediğimiz gibi olmayınca oyuncu değişikliğine gittik. Larin ve Oğuzhan girince rakip bizi karşılamakta zorlandı. Zaten bu oyuncular girdikten sonra güzel bir gol oldu. Ghezzal’ın şutundan sonra Batshuayi’nin tamamlaması tam bir santrfor golü. Ben dahil bütün oyuncular, Batshuayi’nin gol attığı bir maçtan galip ayrıldığımız için mutluyuz. Sayısız gol pozisyonuna girip atamamak onu da aşağıya çekiyor, duygusal bir yapıda. Çok beklediğimiz düzeyde bir oyun olmasa da beklediğimizin üzerinde bir takım oyunu vardı sahada. Kazanmak için, oyunu tutabilmek için, son anlarda gol yememek için takım birlikteliği son derece yüksekti” açıklamasını yaptı.

“Özkaynaktan gelecek isimlerden birisi Demir Ege Tıknaz”

Lig konusunda herhangi bir hedef belirlemediklerini ve hedeflerinin her zaman bir sonraki maç olduğunu söyleyen Karaveli, “Oyuncularımızı en sondaki hedefe göre değil de bir sonraki hedeflerle oyun içinde tutmak istiyoruz. Beşiktaş için her sezon şampiyonluk doğal hedeftir. Ama bu puan farkından dolayı, oynanacak olan maçlara konsantre etmek istiyoruz. Kazandıkça hedef de kendiliğinden önümüze çıkacaktır. Kupa hedefimiz de var. Orada da kazandıkça, tur atladıkça hedef ortaya çıkacaktır” dedi. Özkaynaktan gelen isimler hakkında da konuşan Karaveli, “Emirhan İlkhan ile ilgili ‘Hem kupada hem de Rize’de iyi bir oyun oynadı. Biz de onun iyi oynamadığı günlerde ona sahip çıkmaya talibiz’ demiştim. Bugün iyi bir oyun oynamadı. Kendisiyle henüz konuşmadım ama bütün genç oyunculara nasıl oynadıklarını sorarım. Bugünkü oyundan sonra da kendisine inancım artarak devam edecek. Serdar Saatçı da kadromuzdaki önemli stoperlerden birisi. Bu konularda kendisiyle konuşuyoruz. Oynamayacak diye bir şey yok. 3’lü savunma oynadığımızda Welinton-Necip-Serdar olarak üçleyecektik. Ersin ve Rıdvan fazlasıyla şans buluyor. Ersin kalemizde güven veriyor. Beklenti daha fazla, birçok oyuncunun sahaya girmesi yönünde. Ama hiçbir oyuncuyu genç olduğu için oynatmıyorum. Bu seviyede oldukları için oynatıyorum. Emirhan genç olduğu için sahaya girmedi. Yaptıklarıyla bunu hak ettiği için sahada. Demir Ege Tıknaz da sahada olmayı hak ettiği zaman, bu sahada olmasını çok istiyorum. En net gördüğüm oyuncu şu anda bu. Başka oyuncular da var arkada. Bu isimler 2004 doğumlu. 2005 ve 2006 doğumlu arkadan gelen birçok yetenekli isim de var. Gençlere güvenimiz sürecek” açıklamasını yaptı.

“Oyuncuların iştahından memnunum ve oyunu geliştireceğiz”

Transfer yapılıp yapılmayacağıyla ilgili soruya “Transferle ilgili durum benim cevap verebileceğim bir durum değil. Yönetimimiz ve sportif direktörümüz bu konuda daha net konuşur” diyen Karaveli, takımda özkaynaktan gelen isimlerin dışında başka genç oyuncuların olduğunu da belirterek, “Can Bozdoğan, Güven ve Hasic de genç oyuncu. Can ile beraber çalışmaya başladığımızda çok doğru işler yaptı. Yüksek potansiyelli bir oyuncu. Birkaç maç düşüş oldu ve yerine sahaya sürdüğümüz isimler iyi işler yaptı. Ama asla vazgeçtiğimiz bir isim değil. En son bir hastalık geçirdi ve kendisinde biraz semptom da oldu. Birçok oyuncuda semptom olmadı. Bu durum da dönüşünü biraz zorladı. İlerleyen zamanlarda mutlaka sahanın içinde olacaktır. Güven bugün sahadaydı. Rize’de yaptıklarıyla bugün sahada olmayı hak etmişti. Ama sol kenardaki pozisyon biraz zorlandığı bir pozisyon. Yapabileceğine inandırıyoruz kendisini. Hasic’in tam anlamıyla sahaya dönüşü için biraz zamana ihtiyacı var” dedi. Türkiye Kupası’ndaki Göztepe eşleşmesi hakkında da konuşan Karaveli, “Göztepe’yle iç sahada oynadığımız maçın ardından oyunu kazanamadık demiştim. Çok iyi bir oyun oynuyorlar. Antrenörün oynattığı oyun, kafamda canlandırdığım oyunlardan birisidir. Oyuncuların iştahından memnunum ama fiziksel parametreler değişince buna yakın Beşiktaş oyunları göreceksiniz. Göztepe oyuncu takviyeleri de yapıyor. Bugünden farklı bir Beşiktaş olarak sahada olacağız. Eleyen taraf da Beşiktaş olsun” diyerek devam etti.

“Oğuzhan ilk 11’de oynayacak durumdaydı ancak hastalık kendisini geriye itti”

Oğuzhan Özyakup’un çok önemli bir isim olduğunu söyleyen Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, “Oğuzhan, Beşiktaş’ın şampiyonluklarında katkısı olan çok özel bir oyuncu. Bunu sürekli kendisine anlatıp sahada da ona özgürlük vererek ne hissettiğimi gösteriyorum. Kademe kademe süresini uzatarak ilk 11 oyuncusu olacak kıvama gelmişti. Ancak hastalık durumu nedeniyle biraz gecikti. Oğuzhan sahada olacaktır ve olmalıdır. Oğuzhan bizim oyun organizasyonumuzda bize çok faydalı olacak bir isim. Oğuzhan gibi Gökhan Töre’ye de süre veriyoruz. Hem Rize’de hem de bugün Gökhan Töre hücum gücümüzü artırdı” dedi. Son olarak Uşakspor’dan geri çağırılan Kerem Kalafat hakkında konuşan Karaveli “Genç oyuncuları kiralık olarak göndermenin birinci amacı hazırlanmalarıdır. Kerem Kalafat’ın Uşakspor’da geçirdiği süreci arkadaşlarımıza izlettirdik ve başka olumlu bilgiler de aldık. Sağ bek konusunda Rosier olmadığında Umut’u kullandık bu bölgede. Ama ters ayaklı olduğu için zorluklar da yaşadı. Necip ve Atiba da burada kullanılabilir ama bütün bunları yapmak yerine özkaynağımızdan, sağ bek pozisyonunda olan bir oyuncumuz olduğunu görerek geri çağırdık. Kerem aramıza döneli çok fazla gün olmadı. Ama çok net söylüyorum, bugün Rosier’de herhangi bir problem olsaydı, Kerem sahaya girecekti. Çünkü orada bizim için alternatif oyuncu Kerem’dir. Gelişecektir ve sahaya girmek için fırsat bulacaktır. Artık rekabetin içine girer diye düşünüyorum. Umarım her şey gönlünce olur. Beşiktaş’tan gittikten sonra neleri kaybedebileceğini görebiliyor oyuncular ve dönünce sıkı sıkı sarılıyorlar. Ersin ve Rıdvan’lı kadronun sağ bekiydi kendisi. Milli takımda da 3’ü beraber oynuyordu. Ben de kendisine inanıyorum” diyerek sözlerini tamamladı.