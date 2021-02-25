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Ömer Erdoğan: "Aaron Boupendza bu duruma Hatayspor sayesinde geldi"

Süper Lig’de gol krallığı yarışında zirvede bulunan Aaron Boupendza’yla alakalı konuşan Hatayspor Teknik Direktör Ömer Erdoğan, "Aaron bizim çok önemli, karakterli bir oyuncu. Takımın başarısında pay sahibi olmak istiyor. Bu duruma geldiyse takım arkadaşlarının ve Hatayspor sayesinde geldi. Bunu da sezonu iyi bir yerde bitirerek taçlandırmak istiyor" dedi.

Spor 25.02.2021, 17:22
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Ömer Erdoğan: "Aaron Boupendza bu duruma Hatayspor sayesinde geldi"

Süper Lig’de gol krallığı yarışında zirvede bulunan Aaron Boupendza’yla alakalı konuşan Hatayspor Teknik Direktör Ömer Erdoğan, "Aaron bizim çok önemli, karakterli bir oyuncu. Takımın başarısında pay sahibi olmak istiyor. Bu duruma geldiyse takım arkadaşlarının ve Hatayspor sayesinde geldi. Bunu da sezonu iyi bir yerde bitirerek taçlandırmak istiyor" dedi.

Süper Lig’in 27. haftasında evinde MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Hatayspor, Antakya Atatürk Stadı’nda çalışmalarını sürdürdü. İlk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idmanda Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Ankaragücü’nün sıkıntılı bir süreçten geçtiğini ve bu tür maçların ciddiyet ile disiplin istediğini söyledi.

“Erzurum’da 30 derecelik bir fark vardı”

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, 3-1 kazandıkları Erzurum maçında 15 dereceden, eksi 15 dereceye gittiklerini belirterek, “Önemli bir deplasmandan üç puanla döndük, hem hava şartları, hem de rakım olsun. Bizim için kolay değildi adaptasyon, çünkü nerden bakarsanız 24 saat içerisinde 30 derecelik bir fark vardı. 15 dereceden, -15 dereceye gittik. Ama oyuncularımız nasıl oynanması gerekiyorsa, nasıl analiz ettiysek oyuncularım onları sahaya yansıttı ve güzel bir sonuç aldık. Zor bir oyundu” ifadelerini kullandı.

MKE Ankaragücü’nün de kaybetmeye değil, puan almaya geleceğini aktaran Erdoğan, “Erzurum maçının analizini yaptıktan sonra hemen Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladık. Ligde bulunduğu konum itibari ile sıkıntılı bir süreçten geçiyorlar. Bu tür maçlar ciddiyet, iyi disiplin, yüksek konsantrasyon ister. Oyuncularımızla da bunları paylaştık. Rakibimizde bulundukları noktadan kurtulmak için çok mücadele edecekler. Buraya kaybetmeye değil, puan almaya gelecekler ama bizde hedefimizi devam ettirmek için iyi bir fırsat, iyi değerlendirmek istiyoruz. Rakibi analiz ederken, bulunduğu konumdan dolayı fazla puan alamamış olabilir ama hücumsal anlamda çok etkili oyuncuları var. Kendi sahamızda da uzun zamandır kazanamıyoruz, onu da kırmış olacağız. Bu galibiyet serisine devam etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

"Rakiplerin artılarını ve zaaflarını tespit etmeye çalışıyoruz"

Başarılı çalıştırıcı, rakip analizlerini detaylı şekilde yaptıklarını dile getirerek, “Biz rakipleri analiz ederken, rakiplerin artılarını ve zaaflarını tespit etmeye çalışıyoruz. Nerden daha iyi pozisyona gireceğimizi araştırıyoruz. Hafta içi de onun çalışmalarını yapıyoruz. Ankaragücü’nü analiz ederken hem toplu hem topsuz savunma arkası çok iyi etkili koşu yapıyorlar. Onlara önlem alırken, bu defa hücumsal anlamda topu kazandığımızda biz nereden daha rahat pozisyona geçebiliriz, onun da çalışmalarını yapıyoruz” cümlelerine yer verdi.

"Boupendza karakterli bir oyuncu"

Boupendza’nın takımın başarısında pay sahibi olmak istediğini sözlerine ekleyen Ömer Erdoğan, “Aaron bizim çok önemli, karakterli bir oyuncu. O da burada çok mutlu ve burada devam etmek istiyor. Takımın başarısında pay sahibi olmak istiyor. Aaron bu duruma geldiyse takım arkadaşlarının ve Hatayspor sayesinde geldi, bunun da bilincinde. Bunu da sezonu iyi bir yerde bitirerek taçlandırmak istiyor. Hem de kendisi açısından gollerini devam ettirip gol krallığında istediği yerlere getirmek istiyor kendini” açıklamasında bulundu.

Billong: "Evimizde kazanmak için sahada olacağız"

Hatayspor’un başarılı stoperi Billong ise Ankaragücü karşılaşmasını kazanmak istediklerini ifade ederek, şunları söyledi:

“Erzurum maçında takım adına iyi bir performans gösterdik. Çok önemli bir üç puana sahip olduk ve deplasmandan aldığımız için ayrıca mutlu olduk. Bu yolda devam etmek, kaybetmemek istiyoruz. Ama iki haftadır kendi evimizde maç kazanamıyoruz. Bu şanssızlığı da Ankaragücü maçında kırmak istiyoruz. İlk maçta mağlup olmuştuk ama şimdi evimizde kazanmak için sahada olacağız.”
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