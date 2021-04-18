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Ömer Ali Şahiner, ikinci golünü Fenerbahçe’ye attı
Medipol Başakşehir’in başarılı oyuncusu Ömer Ali Şahiner, turuncu-lacivertli forma altında 2. golünü Fenerbahçe ağlarına attı.
Spor 18.04.2021, 21:01
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Medipol Başakşehir’in başarılı oyuncusu Ömer Ali Şahiner, turuncu-lacivertli forma altında 2. golünü Fenerbahçe ağlarına attı.
Süper Lig’in 35. haftasında Başakşehir, evinde Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup oldu. Bu müsabakada turuncu-lacivertlilerin tek golünü Ömer Ali Şahiner kaydetti.
Ömer Ali, böylelikle turuncu-lacivertli forma altında ikinci kez gol sevinci yaşamış oldu. Milli futbolcu, ilk golünü 32. haftada takımının 3-1 kazandığı maçta Yeni Malatyaspor ağlarına atmıştı.Ömer Ali Şahiner, ayrıca Fenerbahçe’ye karşı son golünü Konyaspor’da top koştururken 23 Aralık 2017 tarihinde bulmuştu.