banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Kritik maçta 3 puan Fenerbahçe'nin
Kritik maçta 3 puan Fenerbahçe'nin
Kripto para piyasasında Bitcoin çöküşü
Kripto para piyasasında Bitcoin çöküşü
SHOW TV'nin Kılıçdaroğlu haberi sosyal medyayı salladı!
SHOW TV'nin Kılıçdaroğlu haberi sosyal medyayı salladı!
CNR Fuarcılık'ın iflası istendi!
CNR Fuarcılık'ın iflası istendi!

Ömer Ali Şahiner, ikinci golünü Fenerbahçe’ye attı

Medipol Başakşehir’in başarılı oyuncusu Ömer Ali Şahiner, turuncu-lacivertli forma altında 2. golünü Fenerbahçe ağlarına attı.

Spor 18.04.2021, 21:01
2
Ömer Ali Şahiner, ikinci golünü Fenerbahçe’ye attı

Medipol Başakşehir’in başarılı oyuncusu Ömer Ali Şahiner, turuncu-lacivertli forma altında 2. golünü Fenerbahçe ağlarına attı.

Süper Lig’in 35. haftasında Başakşehir, evinde Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup oldu. Bu müsabakada turuncu-lacivertlilerin tek golünü Ömer Ali Şahiner kaydetti.

Ömer Ali, böylelikle turuncu-lacivertli forma altında ikinci kez gol sevinci yaşamış oldu. Milli futbolcu, ilk golünü 32. haftada takımının 3-1 kazandığı maçta Yeni Malatyaspor ağlarına atmıştı.

Ömer Ali Şahiner, ayrıca Fenerbahçe’ye karşı son golünü Konyaspor’da top koştururken 23 Aralık 2017 tarihinde bulmuştu.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
10°
parçalı bulutlu