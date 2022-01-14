Okan Salmaz, HD Elazığ Karakoçan FK’da

HD Elazığ Karakoçan FK, ara transfer döneminde 4. imzasını Siirt İl Özel İdare’den sağ kanat Okan Salmaz’a attırdı.

TFF 3. Lig ekiplerinden HD Elazığ Karakoçan FK, dış transfer çalışmaları kapsamında Siirt İl Özel İdare’den sağ kanat oyuncusu Okan Salmaz’la anlaşmaya vardı. 1992 Adana doğumlu tecrübeli oyuncu, ligin ilk yarısında 13 resmi maçta forma giydi. Kulüpten transfere ilişkin yapılan açıklamada, sözleşmenin her iki tarafa hayırlı olması dilendi.