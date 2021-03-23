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O futbolcu Galatasaray'a geliyor!

Leeds United'ın futbolcusu Ezgjan Alioski, Galatasaray ile anılıyor.

Spor 23.03.2021, 13:34 23.03.2021, 13:43
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O futbolcu Galatasaray'a geliyor!

Football Insider'in haberine göre sezon bitiminde sözleşmesi de bitecek olan 29 yaşındaki Ezgjan Alioski'nin Leeds United ile kontrat konusunda anlaşmaya varamadığı ve önümüzdeki sezon için sarı- kırmızılılar ile ön anlaşmaya vardığı iddia edildi. 

Önceden de adı Galatasaray ile anılan Ezgjan Alioski, o dönem yaptığı açıklamada, "Leeds United'da oynamayı seviyorum. İnanılmaz oynuyoruz. Her geçen gün kendimi geliştiriyorum. Her gün yeni bir şeyler öğreniyorum. Premier Lig'de Avrupa'nın en iyi oyuncularına karşı oynamak harika.'' demişti.

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