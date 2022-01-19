Nobre eski takımına karşı

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Mert Nobre, Altay Teknik Direktörü olarak sarı-lacivertlilere karşı ilk kez hoca olarak görev yapıyor.

Altay’da Mustafa Denizli’nin ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine getirilen Mert Nobre, eski takımı Fenerbahçe’ye karşı teknik adam olarak ilk kez görev aldı. Müsabaka öncesinde Altay yedek kulübesi arkasında yer alan sarı-lacivertli taraftarlar Mert Nobre’ye ilgi göstererek kendisiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.