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NBA play-off'larında Miami Heat rüzgârı sürüyor

NBA'de Doğu Konferansı finalinin ikinci karşılaşmasında Miami Heat, Boston Celtics'i 106-101 ile geçti ve seride durumu 2-0'a getirdi.

Spor 18.09.2020, 13:09
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NBA play-off'larında Miami Heat rüzgârı sürüyor

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics'i 106-101 yenen Miami Heat, Doğu Konferansı finalinde 2-0 öne geçti.

NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. Doğu Konferansı finalinin ikinci karşılaşmasında ilk çeyreği 31-28 önde kapatan Celtics, ilk yarıda farkı 13'e çıkardı. Üçünü ve dördüncü çeyrekte daha etkili olan Heat karşılaşmadan 106-101 galip ayrıldı.

Heat'te Goran Dragic 25 sayı ve Bam Adebayo 21 sayı, 4 asist, 10 ribaunt üretti.

Celtics cephesinde Kemba Walker'ın 23 sayı 7 ribaunt, Jayson Tatum ve Jaylen Brown'ın 21'er sayılık performansları galibiyete yetmedi.

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