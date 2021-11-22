Namağlup Trabzonspor, 3 golle işi bitirdi
Süper Lig’in 13. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK karşılaştı. Müsabakayı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.
Süper Lig’in 13. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK karşılaştı. Müsabakayı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
60. dakikada Nwakaeme’nin ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Günay’dan döndü. Cornelius’un tamamlamak istediği top üstten auta çıktı.
62. dakikada Kitsiou’nun ceza sahası sol çaprazından yerden vuruşunda kaleci Arda’nın sağındaki direğe çarpan meşin yuvarlak auta çıktı
64. dakikada Doğan Erdoğan’ın ceza sahası içine doğru gönderdiği topa iyi yükselen Caulker’in kafa vuruşunda kaleci Arda’nın solundaki direğe çarparak dönün topu Edgar le kornere çıkardı.
76. dakikada orta sahadan aldığı topla birlikte sol çaprazdan ceza sahası içine giren Djaniny’i, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Günay’dan döndü.
Stat: Medical Park
Hakemler: Suat Arslanboğa xx, İsmail Şencan xx, Süleyman Özay xx
Trabzonspor: Arda Akbulut xxx, Dorukhan Toköz xx (Serkan Asan dk. 87 ?), Edgar le xx, Hugo xx, Trondsen xx, Berat Özdemir xx (Peres dk. 81 ?), Siopis xx, Abdülkadir Ömür xx (Yusuf Sarı dk. 81 ?), Djaniny xxx, Nwakaeme xx (Yunus Mallı dk. 87 ?), Cornelius xx (Denswill dk. 69 x)
Yedekler: Taha Tepe, İsmail Köybaşı, Salih Kavrazlı, Murat Cem Akpınar, Ahmecna Kaplan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Gaziantep FK: Günay Güvenç x, Oğuz Ceylan x (Sagal dk. 46 x), Caulker x, Djilobodji x, Ertuğrul Ersoy x, Tosca x (Hamza Mendly dk. 58 x), Doğan Erdoğan x (Yusuf Türk dk. 72 x), Recep Niyaz x (Furkan dk. 81 ?) , Kitsiou x, Maxim x, Dicko x (Merkel dk. 72 x)
Yedekler: Ekrem, Ulaş, Olkowski, Mirza, Enver Cenk Şahin
Teknik Direktör: Erol Bulut
Goller: Abdülkadir Ömür (dk. 19), Djaniny (dk. 42), Cornelius (dk. 45), (Trabzonspor)
Sarı Kartlar: Dicko, Ertuğrul Ersoy, Maxim, Djilobodji (Gaziantep FK)