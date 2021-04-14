Mustafa Cengiz: Tiyatroyu görüyoruz

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Süper Lig'de hakemlerin Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin esiri olmaması gerektiğini söyledi.

Cengiz, Galatasaray TV'de katıldığı programda soruları yanıtladı.

Başkan olduktan sonra diğer takımların da maçlarını izlemek durumunda kaldığını belirten Cengiz, "Bizim maçımız cuma günüydü. Cumartesi ve pazar günü izlediğim maçları yarım bırakıp dinlenmeye çıktım. İnsan tiyatroyu görüyor. Tiyatro derken de bir kurgu bu. Tiyatro bir eserdir, emek verilir. Toplumsal bir hiciv, mesaj verilir. Maalesef bu tiyatro bile değil, komedi. Aşmış onu artık. Önceden yazılmış ama sanki bir yere doğru yazılmış." ifadelerini kullandı.

Büyük takımlar gol yediğinde neticeyi artık tahmin ettiğini kaydeden Cengiz, "Son 3-4 haftadır kesin tahmin ediyorum ve yanılmıyorum da. Onun için izlemiyorum. Aynı sıkıntıyı beynimde yaşadıktan sonra bir de görsel olarak yaşamak insanı rahatsız ediyor." diye konuştu.

"Bizim lehimize de haksız karar vermeyin"

Hakemlerin VAR sisteminin etkisi altında kalmaması gerektiğini aktaran Cengiz, "Ali Palabıyık'ın üzerinden bütün hakemlere sesleniyorum. VAR'a gidin ama esiri olmayın. Haksız bir kararı bizim lehimize de vermeyin, çünkü öbür camiayı ayağa kaldıracaksınız." şeklinde görüş belirtti.

Cengiz, hakemlerin toplumsal gerginliğe sebep olmaması gerektiğini kaydederek, "Bundan sonra orta hakemlere değil, VAR'a bakın. VAR odasına telefon giriyor mu, VAR konuşmaları neden yayınlanmıyor? Telefon sokan var mı, kısa mesaj atan var mı? Merak ediyorum." diye konuştu.

Fatih Karagümrük maçında Kerem Aktürkoğlu'nun yerde kaldığı pozisyonu değerlendiren Cengiz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben burada Ali Palabıyık'a asla kızamam. Net çünkü, görüyor kararını veriyor. Enteresan olan, kendini asıl hakem gören Suat Arslanboğa, 'Hayır, gel bak. Kesinlikle penaltı değil, kendisi düştü.' diyor. Hiçbir Karagümrüklü oyuncu itiraz etmiyor, sadece 'Bana kırmızı verme' diyor, sarı kart verse yetecek. Böyle militan bir VAR hakemi dünyada yok. Benim bu sözlerim üzerine açıklama yapacaklar. Açıklama yaparlarsa lütfen bütün konuşmaları canlı yayına versinler. İtiraz edilen konuları açık versinler, ama küfür, hakaret varsa, veremeyiz derseler saygı duyarım."

"Neticeyi VAR hakemleri belirlemeye başladı"

Merkez Hakem Kurulunun (MHK) içinde VAR organının oluştuğunu iddia eden Cengiz, "Artık maçların neticesini orta hakemden ziyade VAR hakemleri belirlemeye başladı. Bu, sona doğru daha da artmaya başlayacak." diye konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonunun iyi niyetle çalıştığını aktaran Cengiz, MHK'nin içinde VAR hakemlerinin "kemikleşmemesi" gerektiğini savundu.

MHK'nin görevini yapmadığını ileri süren Cengiz, "Bundan da bana ceza vereceklerse versinler. MHK'nin içindeki hizipler MHK'yi peşinden sürüklüyor. Kontrolü kaybetmiş durumda MHK yönetimi. MHK, maalesef fonksiyonunu yitirmiştir. Serdar Tatlı oradan ayrılsın. Bunda iyi niyet aramam. Kötü niyet ve kötülük ararım. MHK artık gücünü yitirdi." ifadelerini kullandı.

(Maçkolik)