Mustafa Cengiz: "Aytaç ve Alpaslan’ın Galatasaray için sonuna kadar mücadele edeceklerine inanıyorum"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yeni transferler Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk’ün sarı-kırmızılılar için sonuna kadar mücadele edeceklerine inandığını söyledi.

Galatasaray’ın yeni transferleri Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk, Ali Sami Yen Spor Kompleksi TT Stadyumu’nda düzenlenen imza töreninde kendilerini sarı-kırmızılılara bağlayan imzayı attı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in video konferans yöntemi ile katıldığı imza töreni, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ile Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk’ün katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende konuşan Başkan Mustafa Cengiz, "Aslan gibi futbolcular karşımda. Onları görünce çok mutlu oldum. Türk insanı, verilen sözler, genel eğilimler açısından bu Anadolu delikanlılarını ayrıca kutluyorum. Kimseye laf atmıyorum. Her söyleyeceğimi açık söylerim. Bu da nedense kalıplara uymuyor. Alpaslan’ı çok uzun süreden beri izliyorum. Her ikisi de 1993 doğumlu. Bu çok önemli. Genç futbolcular. Bizde 30’una yaklaşan futbolcuyu hemen yaşlandırıyorlar; ama öyle değil. Alpaslan’ın verdiği mücadeleyi unutmam mümkün değil. Şahsen benim hep beğendiğim bir futbolcuydu. Ben hiçbir zaman oyuncu seçme lüksüne sahip bir başkan olmadım. Seçmem de. Her zaman teknik ekibe bırakırım. Ozan Kabak hariç Alpaslan’da savaşçı karakterini hep gördük. Attığı penaltıları, soğukkanlılığını, sahada ölümüne verdiği mücadeleyi izledik. Aynı mücadeleyi Galatasaray’da da yapacağına inanıyorum. Alpaslan gibi insanlar bulunduğu her takıma enerji ve ruh katar. Bunu biliyorum. Aynı sözleri Aytaç için de söylemek durumundayım. Aytaç’ı da Eskişehirspor, Trabzonspor ve Bursaspor dönemlerinden beri izledim. Bir teknik direktörün arayabileceği bir futbolcuydu. Bizde o tarzda Felipe Melo vardı ve taraftarımız onu çok severdi. Kafasını toptan sakınmayan tarzda futbolcular. Onların hep bizde olmasını istemişimdir. Ne güzel ikisi de aramızda. Ben ayrılıyorum ama şunu bilsinler ki bizim kalplerimiz onlarla. Başkanlığa kim gelirse gelsin, onlar da bu değerli oyuncularımızla beraber olacaklar. Tek istirhamım yönetici ve benzeri sürtüşmelerine girmesinler. Kim onlara konu açmak istiyorsa o mekandan kalsınlar. Bizden de olabilir, başka yerlerden de olabilir. Dinlemesinler. Yöneticilerin çektiği sıkıntı ve dertler çok farklı, sizin uğraştıklarınız çok farklı. Siz direkt bizi sahada temsil ediyorsunuz. Biz de böyle bir vesile ile çıkıyoruz. Bunu bile eleştirenler olacaktır. İlklerin ve enlerin kulübüyüz. Benim de imza törenine bu tele konferans ile katılmam bir ilk oldu sanırım. Bundan onur duyarım. Futbolcu kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Candan ve samimi olarak, sonuna kadar Galatasaray için mücadele, aileleri için mücadele, camia için mücadele istiyorum. Bunu yapacaklarına da inanıyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.

Abdurrahim Albayrak: "Camiamıza hayırlı olsun"

Abdurrahim Albayrak ise transferlerle ilgili, "Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk, aslan gibi aslan oldukları için şahsım adına, başkanımız Mustafa Cengiz’in adına çok teşekkür ediyorum. Galatasaray’ı seçtiler. Galatasaray’ın kasasından bonservis için hiç para çıkmadan biz bu iki kardeşimizi Galatasaray’a kazandırdık. Camiamıza hayırlı uğurlu olmalarını temenni ediyorum. Camiamıza güç katacaklar. Hep beraber olacağız, birlik olacağız. O güzel günlere hep birlikte koşacağız. Hem Alpaslan Öztürk’e hem Aytaç Kara’ya yuvalarına hoş geldin diyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Hayırlı olsun" şeklinde konuştu.