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Muslera: “Yolun sonuna kadar gitmeyi düşünüyoruz”

Galatasaray’ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Lazio maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Yolun sonuna kadar gitmeyi düşünüyoruz” dedi.

Spor 08.12.2021, 22:25
Muslera: “Yolun sonuna kadar gitmeyi düşünüyoruz”

Galatasaray’ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Lazio maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Yolun sonuna kadar gitmeyi düşünüyoruz” dedi.

Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Fernando Muslera, UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda oynayacakları Lazio mücadelesi öncesinde düzenlenen basın toplantısında medya mensuplarının sorularını yanıtladı.

İtalya’da eski takımı Lazio’ya karşı oynayacak olmanın kendisi için duygusal bir anlam taşıdığını ifade eden başarılı file bekçisi şu ifadeleri kullandı:

“Benim için bazı duygular çok hakim olacak. Üzerinden 10 yılı aşkın zaman geçmesine rağmen burada çok önemli ve çok sevildiğim, büyük bir aşkla, büyük bir tutkuyla yaşadığım günler geçirdim. Yarınki maç bizim için çok önemli olacak. Takım kaptanı olarak şunu söyleyebilirim ki biz genç bir takımız, her gün çalışarak, emek ve çaba göstererek buraya kadar geldik. Disiplinimizden, düzenimizden asla taviz vermedik. Kesinlikle çok çalıştığımızın altını çizmek istiyorum. Tabii ki yarınki maç çok zor olacak. Karşımızda Lazio gibi bir rakip var. Zor dönemlerden de geçmiş olmamamıza rağmen biz asla mütevaziliğimizden de taviz vermeden ağırbaşlı bir şekilde, kararlılıkla ilerleyerek özgüvenimizi tesis etmeye çalışarak devam ediyoruz. Maçın zor olduğunu bilmemize rağmen kesinlikle hedeflerimiz var. Biz de iddialıyız. Cesaretle bu maçı göğüsleyip en iyi şekilde sahadan ayrılmak istiyoruz.”

“İtalya’da çok keyifli zaman geçirdim"

Fernando Muslera, kendisine yöneltilen “Lazio’da çok gençken oynadın. O günlerden bugüne neler değişti?” sorusuna ise şu şekilde yanıt verdi:

“Geçmişte çok güzel, çok keyifli günler geçirdim burada. O zamanlar kulüp başkanı De Rossi beni getirmişti. Ben o zamanlar çok gençtim. Benim gelişmemi, olgunlaşmamı beklediler. Benimle çalışmak yolunda olumlu iradeleri oldu. Çok güzel bir ilişkimiz oldu gerçekten. Onlarla beraber İtalya kupasını, daha sonra İtalya Süper Kupası’nı kazanma imkanını yakaladım. Bunlar benim için ve kariyerim için hatırladığım zirve noktasında kabul edebileceğim en önemli iki anı oldu diyebilirim. Taraftarla da çok önemli bir ilişkimiz olmuştu. Her sahaya çıktığımda onların da sevgisini, coşkusunu, desteğini arkamda hissettim. Bu da bana moral ve güç verdi şüphesiz. Saha içinde olduğu kadar saha dışında da çok güzel arkadaşlıklarım oldu ve onların da sayesinde gerçekten İtalya’da günlerimi çok keyifli bir hale, deneyime dönüştürdüğünü düşünüyorum.”

“Korkusu olmayan bir takımız"

İki takım arasında çok fazla fark olmadığını belirten tecrübeli file bekçisi, “İki takım arasındaki farka gelince aslında iki takım ne kadar birbirinden farklı bunu çok da fazla söyleyemeyeceğim. Çok farklar görmüyorum. Biz genç bir takımız, genç ama çok çalışan, gayret gösteren ve aynı zamanda korkusu olmayan bir takımız. Lazio daha deneyimli, organize bir takım. Nasıl yola devam etmesi gerektiğini bilen bir takım. Belki de ilk maçta olduğu gibi hata yapanın kaybedebileceği bir durum meydana gelebilecek. Biz hocamızla beraber stratejilerimizi ve taktiklerimizi çalıştık. Kendisinin de bize vereceği talimatlar doğrultusunda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

“Liderliği korumak için mücadele edeceğiz"

Kupada yolun sonuna kadar gitmek istedikleri ifade eden Muslera, sözlerini şöyle noktaladı:

“Evet şu anda grupta birinci sıradayız. Yarın da biz liderliği korumak için, Lazio da birinciliği elde etmek için mücadele edecek. İki takımda da bu şampiyonanın sonuna kadar gitme kapasitesi mevcut. Bundan sonraki aşamalarda şampiyona daha da zorlaşacak. Ben iki takımın da gerek istediklerini sahada ortaya koyma mantalitesi olarak, gerekse hayallerinin ve hedeflerinin de ortak olduğunu düşünüyorum. Her iki takımın da şüphesiz amacı mümkün olduğu kadar ileri gitmek ve şampiyonanın son noktasına kadar gelmek olacak. Lazio ile finalde tekrar görüşmeyi hedefliyoruz, umarım. Yolun sonuna kadar gitmeyi düşünüyoruz.”

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