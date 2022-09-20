Murat Sancak’tan bilet açıklaması

Adana Demirspor’un Başkanı Murat Sancak, Galatasaray maçı için bilet transferini engellediklerini açıkladı.

Adana Demirspor, ligin 7. haftasında Galatasaray’ı ağırlayacak. 1 Ekim Cumartesi oynanacak maçın biletleri dün satışa çıktı ve anında tükendi.

Başkan Sancak bugün sosyal medya hesabından, karaborsaya düşen biletlere ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Evet arkadaşlar biletler tükendi yalnız maalesef sosyal medyada fahiş fiyatlarla bilet satılmakta yada dolandırıcılık yapanlar var. Mağduriyet oluşmaması için bilet transferini engelledik bilginiz olsun" ifadeleri kullanıldı.