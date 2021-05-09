Son Dakika
Mostafa Mohamed'in bileği burkuldu
Beşiktaş maçında sakatlanan Mostafa Mohamed'in bileğinin burkulduğu belirlendi.
Spor 09.05.2021, 20:37
Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray evinde Beşiktaş'ı ağırladı. Mücadeleyi 3-1 kazanan sarı kırmızılı ekip puanını 78'e yükseltti.
Maçın son dakikalarında Galatasaray'ın gebç golcüsü Mostafa Mohamed, bir sakatlık yaşadı.
BİLEĞİ BURKULDU
Oyundan sedyeyle çıkarılan Mohamed'in bileğinde burkulma olduğu belirlendi.
İdmana çıkamayacak Mısırlı golcünün ayrıca pazartesi günü MR'ı çekilecek.
Fanatik'in haberine göre, MR'ın ardından genç golcünün son durumu netlik kazanacak.