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MKE Ankaragücü: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan’a, geçirdikleri Covid-19 hastalığından dolayı geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."
MKE Ankaragücü: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan’a, geçirdikleri Covid-19 hastalığından dolayı geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."
Spor 05.02.2022, 16:11
MKE Ankaragücü: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan’a, geçirdikleri Covid-19 hastalığından dolayı geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."