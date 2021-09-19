Milli Takım'ın başına Stefan Kuntz getirildi

A Milli Takım'da Hollanda yenilgisinin ardından Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktör koltuğuna Stefan Kuntz oturdu.

İşte TFF'nin yaptığı açıklama: "TFF Yönetim Kurulumuz, A Millî Takım Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Stefan Kuntz ile anlaşmıştır. İmza töreni 20 Eylül Pazartesi günü saat 15.00'te Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecektir. Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz."

Bild'in haberine göre; 58 yaşındaki hocayla yarın 3 yıllık sözleşme imzalanacak. Stefan Kuntz'un yardımcısı Türk olacak. Bunun için adaylar ise Tayfun Korkut, Mustafa Doğan ve Kenan Koçak.