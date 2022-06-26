Milli sürat patenci Metehan Atan, son sürat Dünya Şampiyonası’na hazırlanıyor

Erzurumlu milli sürat patenci Metehan Atan, Eylül ayındaki Dünya Kupası ve 2026 yılında düzenlenecek Kış Olimpiyatları’na son sürat hazırlanmaya devam ediyor.

2022 Pekin Kış Olimpiyatları’na katılmayı kıl payı kaçıran 20 yaşındaki milli sürat patenci Metehan Atan, Eylül ayında düzenlenecek Dünya Kupası ve 2026 yılında yapılacak Kış Olimpiyatları için son sürat hazırlanıyor. Spora kayakla atlama branşıyla başlayan ve sakatlanması sonrası sürat patenine yönelen Atan, 10 yıldır bu sporu yapmaya devam ediyor. 2019-2020 Dünya Gençler Şampiyonası’nı 23. sırada tamamlayan Metehan Atan, Torino’da düzenlenen 2019 ISU Dünya Kupası’nda 14’üncü, 2019 yılındaki Türkiye Şampiyonası’nda 1500 metrede Türkiye rekoru kırarak 1. oldu.

Palandöken ilçesindeki 2 binlik Buz Paten Salonu’nda antrenmanlarına devam eden Atan, Eylül ayında düzenlenecek Dünya Kupası ve 2026 yılında yapılacak Olimpiyatlar’da yeni rekorlar kırmak istiyor.

10 yıldır sürat pateni yaptığını ifade eden Metehan Atan, “5 yıldır milli takımdayım. 2022 Pekin Olimpiyatları’nı 4 kişiyle kaçırdım. 2022 Dünya Şampiyonası’na hak kazandım ve gittim. 1000 metrede 20. oldum. 1000 metre rekorunu iki saliseyle kaçırdım maalesef. Yeni sezona başladık. Kocaeli kampından cuma günü döndüm. Şimdi 2026 Olimpiyatları var. Onun için çalışıyoruz. Eylül ayında Dünya Kupası var madalya için savaşacağız. 10 yıldır sürat pateninle ilgileniyorum. Ondan önce de kayakla atlama yapıyordum, sakatlık geçirdim. Arkadaşlarımın sayesinde bu spora yöneldim. 2 yıl önce kırdığım 1500 metre rekorum var. Yeni rekorlara inşallah” şeklinde konuştu.