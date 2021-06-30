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Millî forma talihlileri hediyelerini aldı

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, çekilişle millî forma kazanan 10 kişiye hediyelerini verdi.

Spor 30.06.2021, 12:09
Millî forma talihlileri hediyelerini aldı

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, çekilişle millî forma kazanan 10 kişiye hediyelerini verdi.

Belediye Başkanı Alper Taban, Euro 2020 maçları öncesi sosyal medya hesabından millî forma hediyeli çekiliş düzenlemişti. Facebook ve Twitter üzerinden yapılan çekilişte 5’er adet forma hediye edileceği duyuruldu. Çekiliş sonucunda forma kazanan 10 talihlinin belli olması üzerine, bu kişilerle irtibata geçilerek formaları temin edildi.

10 talihli, İnegöl Belediyesine davet edilerek formaları teslim edildi. Belediye Başkanı Alper Taban, forma talihlilerini makamında kabul etti. taban, formaların takdimi sonrası gençlerle çay içip sohbet etti.
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