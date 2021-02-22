Mesut Özil'in İstiklal Marşı okuması Alman basınında

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Göztepe ile oynadığı maçın öncesinde Mesut Özil, İstiklal Marşı'na eşlik etti. Hürriyet’in aktardığına göre, Mesut Özil'in maç öncesi verdiği bu görüntü, Almanya'da geniş yankı uyandırdı.

Türk asıllı yıldız futbolcu, Almanya Milli Takımı'nın formasını giyerken Alman milli marşını okumadığı için eleştiriliyordu. Mesut Özil'in İstiklal Marşı'nı söylemesi ise Almanya'da şaşkınlıkla karşılandı.

Alman Bild gazetesi, Mesut Özil'in İstiklal Marşı'nı söylediği görüntüleri paylaşırken “Mesut Özil, milli marş okunurken her zaman sessiz kalırdı. Diğer herkes marş okurken Mesut'un dudakları kapalı kalırdı. Almanya'da da böyleydi. Yeni takımı Fenerbahçe'de de aynı durum yaşanıyordu. Göztepe maçına kadar... Mesut, ilk kez bir Milli Marş okunurken eşlik etti'' sözleri kullanıldı.

‘Geçen hafta eleştirilmişti'

Öte yandan Bild, Özil'in geçen haftalarda İstiklal Marşı'nı okumadığını ve Fatih Karagümrük maçından sonra İstiklal Marşı'na eşlik etmediği için sosyal medyada eleştirildiğini belirtti.

Özil: O sırada dua ediyorum

Mesut Özil, geçmiş yıllarda Almanya Milli Takımı forması giyerken neden Alman Milli Marşı'na eşlik etmediği hakkında konuşmuştu.

Bild, yıldız futbolcunun bu sözlerini tekrar hatırlattı. Mesut Özil, konuyla ilgili olarak “Milli Marş okunduğu sırada dua ediyorum. Maçı kazanmak için bana ve takım arkadaşlarıma güç ve güven verdiğine inanıyorum” demişti.