banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Buzdolabında köpek kaçırıyorlar
Buzdolabında köpek kaçırıyorlar
Ankara Valiliğinden mesai saati düzenlemesi
Ankara Valiliğinden mesai saati düzenlemesi
Azerbaycan'a 50 milyar dolarlık tazminat yerine Zengezur verilecek
Azerbaycan'a 50 milyar dolarlık tazminat yerine Zengezur verilecek
BAE'nin satın aldığı İsrailli futbol takımının taraftarları İslam'a küfretti
BAE'nin satın aldığı İsrailli futbol takımının taraftarları İslam'a küfretti

Merih Demiral 10 gün sahalardan uzak kalacak

İtalyan ekibi Juventus, Dinamo Kiev ile oynadıkları karşılaşmada yaşadığı sakatlıktan dolayı milli futbolcu Merih Demiral’ın 10 gün sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Spor 03.12.2020, 19:41 03.12.2020, 21:24
6
Merih Demiral 10 gün sahalardan uzak kalacak

İtalyan ekibi Juventus, Dinamo Kiev ile oynadıkları karşılaşmada yaşadığı sakatlıktan dolayı milli futbolcu Merih Demiral’ın 10 gün sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Serie A ekiplerinden Juventus’ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral’dan kötü haber geldi. İtalyan temsilcisi, Merih’in sakatlandığını açıkladı. Dün akşam UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile oynandıkları karşılaşmada Merih’in kas sakatlığı yaşadığı belirtilirken, sağ uyluk rektus femoris kasında hafif zedelenme tespit edildiği ve durumunun da 10 gün sonra yeniden değerlendirileceği duyuruldu.

Merih Demiral, Dinamo Kiev maçına 11’de başladı ve 69. dakikada yerine Radu Dragusin dahil oldu.

Yorumlar (0)
10°
açık