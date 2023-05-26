Meliha Diken: “Bizim için çok önemli bir turnuva”
FIVB VOLEYBOL MİLLETLER LİGİ’NİN HAZIRLIKLARINI SÜRDÜREN A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI’NDA SMAÇÖR MELİHA DİKEN, “VNL’NİN İLK HAFTASI KENDİ SAHAMIZ VE SEYİRCİMİZİN ÖNÜNDE ANTALYA’DA OYNAYACAĞIZ. BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR TURNUVA” DEDİ.
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımı’nda smaçör Meliha Diken, “VNL’nin ilk haftası kendi sahamız ve seyircimizin önünde Antalya’da oynayacağız. Bizim için çok önemli bir turnuva” dedi.
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımı’nda smaçör Meliha Diken, kamp sürecini Türkiye Voleybol Federasyonu’nun internet sitesine değerlendirdi. Diken, “10 gündür kamp çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni antrenörümüzle birlikte yeni sistemine adapte olmaya çalışıyoruz. Bugün Şampiyonlar Ligi’nde finalinde forma giyen takım arkadaşlarımızda aramıza katıldı. Milletler Ligi’nin başlamasına çok az bir süre kaldı. VNL’nin ilk haftası kendi seyircimizin önünde Antalya’da oynayacağız. Bizim için çok önemli bir turnuva. Seyircimizin yoğun bir desteği olacaktır. Onların da desteğiyle birlikte iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.