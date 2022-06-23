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Medipol Başakşehir yeni sezon hazırlıklarına başladı
Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Spor 23.06.2022, 19:33
Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına Fatih Terim Stadyumu yanında bulunan antrenman tesislerinde başladı. Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve streching çalışmalarıyla başladı. Daha sonra futbolcular gruplar halinde istasyon çalışmalarına geçerken Teknik Direktör Belözoğlu futbolcularına direktiflerde bulundu.
Turuncu-lacivertlilerde yeni transfer Lucas Biglia dışında tüm futbolcular antrenmanda yer aldı.