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Manisa FK’da sular durulmuyor

TFF 2. Lig’den namağlup olarak çıktığı TFF 1. Lig’de son 6 maçta üst üste mağlubiyet alan Manisa FK’da sular durulmuyor. Dün kendi evinde Adanaspor’a 3-0 mağlup olan Manisa FK’da 2 isimle yollar ayrılırken 5 futbolcu da süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştı. Kulüpten yapılan açıklamada bugün de oyuncu izleme görevini yürüten Abdülkadir Kükrer ve Ufuk Dündar ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Spor 18.10.2021, 12:09
Manisa FK’da sular durulmuyor

TFF 2. Lig’den namağlup olarak çıktığı TFF 1. Lig’de son 6 maçta üst üste mağlubiyet alan Manisa FK’da sular durulmuyor. Dün kendi evinde Adanaspor’a 3-0 mağlup olan Manisa FK’da 2 isimle yollar ayrılırken 5 futbolcu da süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştı. Kulüpten yapılan açıklamada bugün de oyuncu izleme görevini yürüten Abdülkadir Kükrer ve Ufuk Dündar ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Manisa FK’da son 6 haftadır alınan mağlubiyetlerin ardından yaşanan gelişmeler devam ediyor. Manisa FK’da dün Adanaspor mağlubiyetinin ardından 9 gün önce takımın başına getirilen Teknik Direktör Naci Şensoy ile yollar ayrılırken, Sportif Direktör Serkan İşyapan’ın da görevine son verilmiş, futbolcular Kubilay Aktaş, Anıl Koç, Andre Sousa, Sadi Karaduman ve Kemal Rüzgar da süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştı. Kulüpten bugün yapılan açıklamada, kulüpte oyuncu izleme görevini yürüten Abdülkadir Kükrer ve Ufuk Dündar ile yolların ayrıldığı bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzde oyuncu izleme görevini yürüten Abdülkadir Kükrer ve Ufuk Dündar ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Abdülkadir Kükrer ve Ufuk Dündar’a kulübümüze vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

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