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Malmö - Sivasspor maçını William Collum yönetecek

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Malmö ile DG Sivasspor arasında 18 Ağustos Perşembe günü oynanacak karşılaşmayı İskoçyalı hakem William Collum yönetecek.

Spor 12.08.2022, 17:30
Malmö - Sivasspor maçını William Collum yönetecek

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Malmö ile DG Sivasspor arasında 18 Ağustos Perşembe günü oynanacak karşılaşmayı İskoçyalı hakem William Collum yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sivasspor, 18 Ağustos Perşembe günü İsveç temsilcisi Malmö ile karşılaşacak. Malmö New Stadyumu’nda saat 20.00’da başlayacak mücadelede İskoçyalı hakem William Collum düdük çalacak. Collum’un yardımcılıklarını David McGeachie ve Francis Connor yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise David Dickinson olacak.

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