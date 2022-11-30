Mahmoud Charr, Dubai’de ringe çıkacak

Efsane boksör Muhammed Ali’nin 13 kez, Mike Tyson’un da 11 kez kazandığı WBA altın kemerini beline takmış olan efsane boksör Mahmoud Charr, 17 Aralık’ta Dubai’de ringe çıkacak.

Geçtiğimiz yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı iki kez ziyaret eden Mahmuod Charr, altın kemerini kendisine hediye etmişti. Avustralyalı Lucas Browne’ye karşı Dubai’de ringe çıkacak olan ‘Arap Kralı’ lakaplı Charr, Iconic Promotions Dubai ile yaptığı anlaşma sonucu 17 Aralık gecesi eldiven giyecek. Bugüne kadar çıktığı 34 maçın 31’ini kazanan Avustralyalı rakip Browni, kaybettiği üç maçın üçünde de nakavt olmuş bir sporcu. Browni’yi yenmenin tek yolu onu nakavt etmekten geçtiği belirtiliyor. Efsane dünya şampiyonu Vitali Klitshko dahil çok sayıda dünya starıyla ringe çıkmış olan Suriye asıllı ağır sıklet dünya şampiyonu Mahmoud Charr, bugüne kadar çıktığı 37 maçın 33’ünü kazanmış olan başarılı bir isim.

Tyson Furry üçüncü kez aynı rakiple ringe çıkıyor

Birleşik Arap Emirlikleri bayrağı altında ringe çıkacağını açıklayan Müslüman boksör Charr, "Geçtiğimiz günlerde dünya şampiyonu Tyson Fury ile ringe çıkmak için anlaşmalar yapmıştık fakat son anda kararını değiştirerek, Derek Chisora’ya kaşrı maç yapacağını belirtti. Tyson Fury daha önce Chisora’yı iki kez yenmişti şimdi üçüncü kez ringe çakıyorlar. Bu tür sürekli tekrarlanan aynı maçlar izleyicileri sıkmaya başladı. Fury bir yendiği adamı defalarca yenme peşinde, Chizora ise yenilen güreşçi güreşe doymaz modunda fakat bu boksun heyecanını söndürüyor ve bu spora olan ilgiyi azaltıyor. Ben de sürekli tekrarlanan ve sonucu şimdiden belli olan maçlara takılıp kalmamak için Dubai’ye giderek ‘Bir kapıyı kapatan Yüce Yaradanım on kapıyı açar’ diyerek yeni anlaşmalara imza attım. Bu maçın ardından hem Tyson Furry ve hem de Anthony Joshua’yı Dubai’ye götürerek maç yapacağım. Kimsenin kendinizi aşağıya çekmesine izin vermeyin" dedi.

Sporcunun basın danışmanı Vedat Alyaz, son dönemlerde sürekli aynı rakiplerle tekrarlanan maçların izleyiciyi sıktığını ve bokstan soğuttuğunu vurgulayarak, "Boks federasyonlarının bu duruma bir son vermeleri gerekiyor aksi taktirde şampiyonluk maçı için sırada bekleyen boksörlerin hakları çiğneniyor" ifadelerini kullandı.