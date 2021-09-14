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Macera tutkunları Bursa’da buluşuyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, şehrin turizm potansiyelini daha fazla ortaya çıkarmak maksadıyla düzenlediği “Off Road Festivali”, 18-19 Eylül 2021 tarihleri arasında Demirtaş barajı yanında yapılacak..

Spor 14.09.2021, 14:59
Macera tutkunları Bursa’da buluşuyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, şehrin turizm potansiyelini daha fazla ortaya çıkarmak maksadıyla düzenlediği “Off Road Festivali”, 18-19 Eylül 2021 tarihleri arasında Demirtaş barajı yanında yapılacak..

Bursa’nın gelişen yönünü turizm olarak belirleyen ve bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, off road ve kamp tutkunlarını Bursa’da buluşturacak. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dâiresi Başkanlığının koordinasyonunda Diriliş Off Road Spor Kulübü işbirliğiyle hazırlanan “Off Road Festivali ve kampı 18-19 Eylül 2021 tarihleri arasında Demirtaş barajı yanında yapılacak. Türkiye genelinden yaklaşık 40 kulübün ve 150 aracın katılacağı programda çeşitli engellerle zorlaştırılmış ağır parkurlarda 4x4 araçlarla macera tutkunları engelleri aşmak için mücadele edecek. Nefes keseci ve adrenalin dolu ânların yaşanacağı festivale bütün Bursalılar davet edildi.

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