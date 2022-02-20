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Lütfü Savaş: "Hedefimiz ilk 10’da bitirmek ama Avrupa olursa mutlu olacağız"

Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Fenerbahçe maçından sonra yaptığı açıklamada, "Hedefimiz ilk 10’da bitirmek ama Avrupa olursa mutlu olacağız" dedi.

Spor 20.02.2022, 21:53 20.02.2022, 21:56
Lütfü Savaş: "Hedefimiz ilk 10’da bitirmek ama Avrupa olursa mutlu olacağız"

Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Fenerbahçe maçından sonra yaptığı açıklamada, "Hedefimiz ilk 10’da bitirmek ama Avrupa olursa mutlu olacağız" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Hatayspor deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’ye 2-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, "Her iki takım da ilk yarı vasat bir futbol oynadı, birbirlerine bariz bir üstünlükleri yoktu. İkinci yarı iki penaltı var. Biz bugüne kadar hakemlerden, rakiple ve federasyonla ilgili hiçbir şey konuşmadık. Bugün de konuşmayacağız. Akşama televizyonlardan hakem hocaları ilk penaltıyı değerlendireceklerdir. İkinci penaltıda kalecimiz biraz hata yaptı ve ikinci golü yedik. Bizim de değerlendiremediğimiz fırsatlar vardı. Yüzde yüz kaçırdığımız gol vardı. Sonuçta büyük bir camiaya karşı 2-0 mağlup olduk. Hatayspor 2 yıldır Süper Lig’de ve bu lige tat getiren bir takım. Yolumuza devam edeceğiz, kalan maçlarda galip gelmeye çalışıp ilk 10’da bitirmek istiyoruz ama Avrupa’da olursa da mutlu oluruz. Takımımızdan memnunuz, ekonomik olarak da mütevazi bir takımız. Bu kadroyla buraya gelmek bizi çok mutlu etti ama bundan sonraki 12 maçlık performansımız ligdeki yerimizi belirleyeceğiz. Her sene düşme potasındaki takımlardan biri gözüyle bize bakılıyordu ama iki yıldır da düşecek takım gibi oynamıyoruz. Yeni olmamıza rağmen takımımızı başarılı buluyoruz. Bugün her iki takım da vasat bir futbol oynadı ve sonuç itibarıyla Fenerbahçe 2-0 galip geldi. Fenerbahçe’yi tebrik ediyoruz" diye konuştu.

Takımın hedefleri hakkında konuşan Savaş, "Hep ilk 10’da olmak istiyoruz diye söyledik. Avrupa olursa mutlu olacağız demiştik. Daha lig bitmiş değil, 12 maç var. Geçen sene ilk 5’e girseydik gidiyorduk. Son iki maçtaki talihsizliklerle 6. olduk. Hedefimiz ilk 10’da bitirmek ama Avrupa olursa mutlu olacağız" şeklinde konuştu.

Karşılaşmalardaki penaltılarla ilgili olarak ise Lütfü Savaş, "İkinci penaltıda hiçbir sıkıntı yok ama birinci penaltıyı hakem hocalarımız değerlendirsin, sizler de ona göre yorum yaparsınız" ifadelerini kullandı.

#Hatayspor #Lütfü Savaş
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