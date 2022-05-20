Lüksemburg - Türkiye maçının genel bilet satışı başladı

A Milli Futbol Takımı’nın, Lüksemburg ile 11 Haziran 2022 Cumartesi günü saat 21.45’te Lüksemburg Stadyumu’nda oynayacağı 2022/23 UEFA Uluslar C Ligi 3. Grup maçının misafir tribün genel bilet satışı başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre; biletler Passolig sistemi üzerinden satın alınabilecek. Bilet satışlarında ise Passolig kart zorunluluğu aranmayacak. Lüksemburg - Türkiye maçının misafir tribün bilet fiyatları, Kale Arkası 400 TL ve Doğu Tribün 750 TL olarak belirlendi.