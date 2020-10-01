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Los Angeles Lakers 116-98 Miami Heat

NBA final serisi ilk maçında Los Angeles Lakers, Miami Heat'i 116-98 mağlup etti.

Spor 01.10.2020, 09:26
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Los Angeles Lakers 116-98 Miami Heat

NBA final serisinde heyecan başladı. Los Angeles LakersLeBron James ve Anthony Davis'in ezici performansıyla Miami Heat'i 116-98 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Lakers'ın farkı 32 sayıya kadar çektiği gecede Davis 34 sayı, 9 ribaunt ve 5 asist üretirken, LeBron 25 sayı, 13 ribaunt ve 9 asistle triple-double kıyısında gezdi. 

Goran Dragic ve Bam Adebayo'nun sakatlığıyla savunmada zorlanan Heat'te Jimmy Butler ayak bileğinde sorun yaşasa da 23 sayı, 2 ribaunt ve 5 asistlik bir oyun sergiledi. Yıldız oyuncuya çaylak Kendrick Nunn 18, Tyler Herro 14 sayıyla eşlik etti.

İki takım 3 Ekim Cumartesi TSİ 04.00'te serinin ikinci maçında karşılaşacak.

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