banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Restorasyonu tamamlanan Teşvikiye Camii ibadete açıldı
Restorasyonu tamamlanan Teşvikiye Camii ibadete açıldı
Ebru Şancı:
Ebru Şancı: "Biz de ayrı yaşıyoruz, evde erkek çekilmiyor"
Bakan Pakdemirli'den arızalanan uçakla ilgili ilk açıklama
Bakan Pakdemirli'den arızalanan uçakla ilgili ilk açıklama
Rus savaş uçağı, ABD keşif uçağını engelledi
Rus savaş uçağı, ABD keşif uçağını engelledi

Liverpool'da yeniden Luis Suarez sesleri

Barcelona'dan Atletico Madrid'e transfer olan Luis Suarez yıllar sonra yeniden Liverpool forması giyebilir.

Spor 16.04.2021, 14:31
2
Liverpool'da yeniden Luis Suarez sesleri

Sezon başında Barcelona'dan Atletico Madrid'e transfer olan Luis Suarez, Premier Lig'e dönebilir.

Deportes Cuatro'da yer alan habere göre Liverpool, Mohamed Salah'ın ayrılma ihtimalini değerlendirerek Mısırlı yıldızın yerini eski oyuncusu Luis Suarez ile doldurmayı hedefliyor.

ATLETİCO’DA MUTLU ANCAK GELECEK TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK

Luis Suarez'in Atletico Madrid'de mutlu olduğu ancak gelecek teklifleri değerlendirebileceği konuşuluyor. Uruguaylı golcü için Liverpool'un yanı sıra David Beckham'ın da ortağı olduğu MLS ekibi Inter Miami de var.

34 yaşındaki golcü sezon başında 7 milyon euro karşılığında Barcelona'dan Atletico Madrid'in yolunu tutmuştu. Luis Suarez bu sezon Atletico formasıyla 32 maçta 19 gole imza attı.

(Ensonhaber)

banner473
Yorumlar (0)
banner470
14°
parçalı az bulutlu