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Lincoln’den 2 gol 1 asist
Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcusu Lincoln Henrique, Slovacko karşısında gösterdiği performansla yıldızlaştı.
Spor 04.08.2022, 21:59 04.08.2022, 22:36
Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde Slovacko’yu 3-0 mağlup ettiği mücadelede sarı-lacivertli futbolcu Lincoln Henrique yıldızlaştı. Maçın 17. dakikasında Emre Mor’un golünde pası veren Henrique, 45+2. dakikada serbest vuruştan ve 81. dakikada uzaktan taptığı vuruşla iki kez fileleri sarstı. Brezilyalı futbolcu, 2 gol 1 asistle müsabakadaki tüm gollere etki ederken, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından ayakta alkışlandı.