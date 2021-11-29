Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi!

Geçen sezonki şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Burak, tıpkı takımı gibi bireysel olarak düşüş yaşıyor. Burak bu sezon 18 karşılaşmada 4 gol attı, 4 de asist yaptı.

"GOLFÇÜYE BENZİYOR"

Lille Teknik Direktörü Gourvennec, "Burak Yılmaz'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki galibiyetimizden ötürü çok mutlu olduğunu düşünüyorum. Üstelik attığımız gole de katkıda bulundu. Şu anda verimlilik arayışında. Antrenmanlardan sonra çok şey yapıyor, bir golfçü gibi sürekli vuruş tekrarı yapıyor. Oyun akışını geri kazanmak için çalışıyor. Golfçü değilim ama çevikliğini ve becerisini yeniden kazanması için onu izliyorum. Bir santrforun gol atmadığı bir zamanda hüsrana uğraması normal" ifadelerini kullandı.

SON SEZONU

36 yaşındaki tecrübeli golcünün mukavelesi sezon sonunda bitiyor. Bu sezon göstereceği performans Lille'deki geleceğini etkileyecek.