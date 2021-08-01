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Lille, Fransa Süper Kupası’nın sahibi oldu

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Lille, Fransa Süper Kupası maçında Paris Saint-Germain karşısında 1-0 galip gelerek ikinci kupasını müzesine götürdü.

Spor 01.08.2021, 23:11
Lille, Fransa Süper Kupası’nın sahibi oldu

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Lille, Fransa Süper Kupası maçında Paris Saint-Germain karşısında 1-0 galip gelerek ikinci kupasını müzesine götürdü.

Lig şampiyonu Lille ile kupa şampiyonu PSG, Fransa Süper Kupası mücadelesinde İsrail’in Bloomfield Stadı’nda karşı karşıya geldi. Burak Yılmaz’ın 11’de, Yusuf Yazıcı’nın da yedek kulübesinde başladığı maçta Lille 44. dakikada 1-0 öne geçti. Burak’ın asistinde Xeka fileleri havalandırdı ve ilk yarı 1-0 Lille’in üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda iki takımın ataklarından gol sesi çıkmayınca kupayı kazanan Lille oldu. Böylece Jocelyn Gourvennec’in öğrencileri, tarihinde ilk kez Fransa Süper Kupası’nı müzesine götürmeyi başardı.

Öte yandan milli oyuncu Yusuf Yazıcı da 79. dakikada Xeka’nın yerine oyuna dahil oldu.
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