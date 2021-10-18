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Kuveyt’te drift yarışı düzenlendi

Kuveyt’te geçtiğimiz cuma günü Basel Al-Sabah Otomobil ve Motosiklet Yarış Kulübü tarafından, gençleri drift motor sporuna teşvik etmek amacıyla bir drift yarışı düzenlendi.

Spor 18.10.2021, 18:10
Kuveyt’te drift yarışı düzenlendi

Kuveyt’te geçtiğimiz cuma günü Basel Al-Sabah Otomobil ve Motosiklet Yarış Kulübü tarafından, gençleri drift motor sporuna teşvik etmek amacıyla bir drift yarışı düzenlendi.

Kuveyt’te gençleri drift motor sporuna teşvik etmek ve desteklemek amacıyla geçtiğimiz cuma günü bir drift yarışı düzenlendi. Basel Al-Sabah Otomobil ve Motosiklet Yarış Kulübü tarafından organize edilen etkinlik, kulübün bu yılki spor sezonunun bu ilk yarışı oldu. Toplamda 2 gün süren etkinliğe, ilk gün 27 yarışmacı, 2. gün ise 26 yarışmacı katılım sağladı. Basel Al-Sabah Otomobil ve Motosiklet Yarış Kulübü Genel Sekreteri Fahad Al-Talab yaptığı açıklamada, gençleri korumak ve herkesin güvenliğini sağlamak üzere her türlü riske karşı önlem almak konusunda kulübün son derece gayretli olduğunun altını çizdi.

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