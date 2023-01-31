Konyaspor’da İstanbulspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında perşembe günü iç sahada İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kayacık Tesislerinde Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic yönetimindeki idman core çalışmasıyla başladı. Antrenman daha sonra sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla devam etti. Futbolcular antrenmanı pas ve şut çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı idmanla İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.