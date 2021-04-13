Konyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Konyaspor, Süper Lig’in 35. haftasında 16 Nisan Cuma günü iç sahada oynayacağı Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı.

Kayacık Tesisleri/nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Alper Uludağ, Marin Anicic ve Ahmet Çalık katılmadı. Sivasspor karşılaşmasında ilk 11’de forma giyen oyuncuların yenileme çalışması yaptığı antrenmanda, diğer oyuncular koşu, ısınma hareketleri ve pas çalışması ile antrenmana başladı. 7’ye 4 topla oyun ile devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi. Yeşil-beyazlı ekip hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.